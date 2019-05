Non solo la tensione tra i soci di governo, ora la Lega mette anche in discussione l’imparzialità del presidente del Consiglio. Mentre Matteo Salvini e il M5s si scontrano sul caso della Sea Watch, il sottosegretario del Carroccio Giancarlo Giorgetti ha preso di mira il premier Giuseppe Conte. “Non è una persona di garanzia. È espressione dei 5 Stelle ed è chiamato alla coerenza di appartenenza”, ha detto in un’intervista a la Stampa. Parole che hanno fatto molto rumore perché arrivate a una settimana dalle elezioni Europee, ma soprattutto a poche ore dal Consiglio dei ministri dove si preannuncia l’ennesima resa dei conti. “C’è una grammatica costituzionale”, ha dichiarato il premier, “se si mette in dubbio l’imparzialità e l’operato del presidente del Consiglio si mette in discussione anche l’azione di governo e allora bisogna farlo in base a percorsi chiari e trasparenti. Le sedi ufficiali sono innanzitutto il Consiglio dei ministro e in prospettiva anche il Parlamento. Non possiamo accettare allusioni, insinuazioni affidate alla stampa con una mezza intervista, un mezzo video su Facebook. Chi lo fa se ne assuma conseguentemente la responsabilità“.

Giorgetti a la Stampa: “I 5 stelle ci fanno opposizione. Conte è loro espressione”

L’attacco di Giorgetti, raccolto dal quotidiano durante una cena di imprenditori a Torino, non si è limitato a Conte. “I 5 stelle ci fanno opposizione”, ha detto. “In queste ultime tre settimane il governo è in stallo per la campagna elettorale”, ha detto. “Doveva essere una campagna sulle cose da fare in Italia e in Europa, invece siamo rimasti alle varie ed eventuali. Al caos”. Sui motivi dello scontro interno si è soffermato il sottosegretario leghista: “La campagna elettorale ha paralizzato il governo”, ha detto Giorgetti sempre a La Stampa. “Il consiglio dei ministri (di oggi, nda) era fissato per il decreto sicurezza ora siamo in surplace come nel ciclismo. Perché è nato all’ultimo momento il decreto famiglia e lo hanno messo come contrappeso o come ricatto contro Salvini. Questi sono bracci di ferro in chiave elettorale però c’è bisogno di affrontare i temi che servono agli italiani. La campagna elettorale a tanti non interessa”. Giorgetti ha quindi attaccato il M5s: “Loro con i punti fermi non aiutano a risolvere i problemi, il Paese ha bisogno di sbloccarsi e loro hanno posizioni, magari legittime dal punto di vista ideologico, ma troppo ideologiche”. Sul premier Conte, Giorgetti ha detto: “Conte ha cercato e cerca di interpretare un ruolo di mediazione che non può essere solo quello dei buoni sentimenti. La sensibilità politica lui non ce l’ha e quando lo scontro si fa duro ed è chiamato a scendere in campo fa riferimento alla posizione politica di chi lo ha espresso. Non ha i pregiudizi ideologici del mondo grillino. Ma lui non è una persona di garanzia. È espressione dei Cinque Stelle ed è chiamato alla coerenza di appartenenza”.

Il Consiglio dei ministri alle 16 e alle 20: attesa per decreto Sicurezza bis e decreto natalità

Il Consiglio dei ministri è convocato per questo pomeriggio alle 16 -per far fronte ad alcune misure in scadenza- poi sarà sospeso e riprenderà alle 20.30 per affrontare i dossier più corposi. Lo si apprende da fonti di Governo. Sul tavolo, sono attesi il dl Sicurezza bis e il dl natalità, anche se non è stato ancora diramato l’odg. Entrambe le norme sono state, negli ultimi giorni, al centro della discussione accesa tra il due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Le misure in scadenza da affrontare, sono alcune leggi regionali e le nomine del comandante generale della Guardia di Finanza e del ragioniere generale dello Stato.