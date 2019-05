“Piacciono solo i cittadini indottrinati? Obbedienti e quindi incapaci di costruire un mondo migliore di quello che ereditano, di spingerci oltre i diritti già conquistati? Noi lavoriamo affinché gli studenti abbiano un pensiero critico, sviluppino ragionamenti indipendenti e imparino a pensare con la propria testa. E il Ministero della Lega cosa fa? Li censura“. Anche il caso dell’insegnante sospesa per 15 giorni dopo che i suoi alunni hanno accostato in diverse slide (diffuse online da Pietro Grasso) tra le leggi razziali e il decreto sicurezza di Matteo Salvini diventa oggetto di scontro politico tra gli azionisti di maggioranza. Luigi Gallo, presidente Commissione Cultura M5S, ha annunciato su facebook che il Movimento ha depositato un’interrogazione. Intanto la docente, Rosa Maria Dell’Aria, si difende spiegando al Tg regionale della Rai: “Non avevo visionato quella parte del power point. La slide è stata inserita all’ultimo momento perché non si voleva entrare in polemica con nessuno né c’era un orientamento politico”.

“Modificare il libero convincimento degli alunni? Va fatto se è offensivo, denigratorio e osceno. Ma se si tratta di un’opinione sui fatti che accadono, non va represso”, ha continuato la donna. “La mia vita non è altro dalla scuola”. Per quanto riguarda il fatto che l’ispezione nei suoi confronti è scattata dopo che un attivista di destra ha segnalato via twitter il caso al ministro all’Istruzione Marco Bussetti, l’insegnante ha commentato, parlando a Repubblica: “Dico sempre ai ragazzi di non fidarsi di quanto pubblicato sui social ma di dare spazio alla lettura dei giornali perché spesso le notizie sono falsate, non attendibili”.

“Modificare il libero convincimento dei ragazzi? Va fatto se è offensivo”

La Dell’Aria si è difesa ai microfoni del telegiornale regionale della Rai: “Non avevo visionato la parte del power point. La slide è stata inserita all’ultimo momento perché non si voleva entrare in polemica con nessuno. Il video risulta da un’elaborazione di letture fatte durante il periodo estivo“. Aggiungendo: “Si era parlato di diritti umani. E sembrerebbe che alcuni punti del decreto sicurezza potrebbero essere lesivi di questi diritti sanciti dalla Costituzione”. L’insegnante ha spiegato le modalità del suo lavoro: “Modificare il libero convincimento dei ragazzi? Va fatto se è offensivo, denigratorio, osceno. Ma se si tratta di un’opinione sui fatti che accadono, questo non va represso. Sono emerse diverse opinioni ma nessuno è stato represso”. “La finalità del mio lavoro è che i ragazzi si formino un pensiero critico”, conclude l’insegnante.

“Dico sempre ai ragazzi di non fidarsi di quanto pubblicato sui social”

La donna ha espresso tutta la sua amarezza: “Mi sento molto amareggiata. La mia vita” – oltre ovviamente agli affetti familiari – “non è altro dalla scuola: questa è la ferita più grande di questo provvedimento”, continua l’insegnante. “Allontanarmi dalla scuola è in qualche modo dire che il mio lavoro è stato fatto male, che doveva essere orientato in un altro modo. E ciò mi ferisce non perché non accetto la correzione quando la merito ma perché credo di non meritarla“, conclude. Repubblica le ha chiesto poi di commentare il fatto che la notizia sarebbe stata lanciata da un attivista di destra attraverso un tweet indirizzato al ministro all’Istruzione Marco Bussetti in cui era scritto: “”Salvini-Conte-Di Maio? Come il reich di Hitler, peggio dei nazisti. Succede all’Iti Vittorio Emanuele III di Palermo, dove una prof per la Giornata della memoria ha obbligato dei quattordicenni a dire che Salvini è come Hitler perché stermina i migranti. Al Miur hanno qualcosa da dire?”. E l’insegnante ha commentato: “Dico sempre ai ragazzi di non fidarsi di quanto pubblicato sui social ma di dare spazio alla lettura dei giornali perché spesso le notizie sono falsate, non attendibili”.

Grasso: “Forse è proprio l’intelligenza a spaventare Salvini e i suoi!”

Intanto l’ex presidente del Senato Pietro Grasso ha pubblicato su Facebook il video degli studenti specificando: “Mi sembra che gli studenti abbiano ben compreso il significato più profondo della Giornata della memoria: non un rito stanco ma un pungolo per il presente”. E concludendo: “Forse è proprio l’intelligenza a spaventare Salvini e i suoi!”. Nelle slide vengono accostati alcuni eventi del passato ed altri del presente. In particolare, in una viene presentata l’introduzione delle leggi razziali affiancata al decreto di sicurezza. In un’altra invece, la conferenza di Evian (per decidere quote dei rifugiati ebrei in fuga dal nazismo) viene accostata al vertice tra i ministri dell’Interno dell’Unione Europea ad Innsbruck. Tra gli altri, sono stati accostati anche il rastrellamento del ghetto di Roma e lo sgombero del CARA di Castelnuovo di Porto. Infine, in un’altra slide sono presentati il censimento degli ebrei e quello dei rom annunciato da Matteo Salvini. Il video postato dall’ex magistrato contiene anche una riflessione finale: “Ma allora cosa significa celebrare un Giorno della Memoria? Significa impegnarsi per protestare contro quello che accade oggi, e non lasciarsi manipolare da una politica nazionalista e xenofoba che rischia di ripetere gli errori di allora”.

“La professoressa non è potuta intervenire e dire che forse non era opportuno questo tipo di paragone”

Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti ha detto la sua su Facebook: “In Italia Casa Pound deve essere libera di dire e fare quello che vuole. Mentre un’insegnante deve essere sospesa per le opinioni di un suo studente che critica Salvini e le leggi varate dal Governo Lega – 5Stelle. Ma siamo pazzi?”. Poi il governatore della regione Lazio lancia il suo appello: “Questa insegnante deve tornare subito al suo lavoro”.

Il vicepreside dell’istituto tecnico industriale Vittorio Emanuele III di Palermo, intervistato da Repubblica, ha invece spiegato: “I ragazzi hanno trovato su Internet delle comparazioni tra i due periodi e le hanno mostrate.” L’insegnante ha concluso: “Forse è sfuggito di mano in quel minuto. Non era un intervento fatto in classe che poteva correggere. La professoressa non è potuta intervenire e dire che forse non era opportuno questo tipo di paragone“. Nel pomeriggio di venerdì 17 maggio, alle 16, è in programma un presidio davanti la sede della Prefettura per chiedere la revoca del provvedimento disciplinare. Gli studenti punteranno in particolare il dito contro “le continue intimidazioni a studenti e professori inflitte dal Governo Salvini”. Intanto l’Unione sindacale di Base ha lanciato una petizione in solidarietà alla professoressa dell’Aria che ha raccolto in meno di 24 ore oltre 25.000 firme. Firme che saranno consegnate simbolicamente al prefetto di Palermo.