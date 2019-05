In migliaia tra studenti e docenti riuniti in una ‘scorta antifascista’ hanno atteso tra cori e applausi, l’arrivo del sindaco sopeso di Riace, Mimmo Lucano, dopo le tensioni della vigilia per l’annunciato tentativo da parte di Forza Nuova di impedire l’intervento, dell’amministratore calabrese alla Sapienza di Roma. Mimmo Lucano è entrato in Aula scortato da studenti e militanti, accolto da un boato da parte dei presenti