Giornata milanese per il premier Giuseppe Conte che nel pomeriggio ha visitato gli stand della fiera Tutto Food a Rho. Il premier non si è sottratto agli assaggi di pizza e altri prodotti prima di intervenire al convegno della Coldiretti e al Global Food Innovation Summit all’interno del padiglione Seeds&Chips. A margine del suo intervento, il premier ha commentato l’inchiesta milanese: “Stiamo parlando di inchieste, non abbiamo sentenze definitive ma è motivo di riflessione e che ci spinge ad essere ancora più determinati in questa direzione (nella lotta alla corruzione nda)”. Conte ha poi attaccato la Commissione Europea: “Le previsioni della Commissione sono ingenerose perché lo 0,1% che ci viene accreditato significa che non cresceremo più. È un atteggiamento pregiudizialmente negativo della commissione non valutare l’impatto, qualunque esso sia, delle nostre manovre”