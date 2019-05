Il leader dell’opposizione anti-Maduro, Juan Guaidò, continua a spingere la popolazione venezuelana a continuare le proteste “pacifiche”contro il presidente: “Sabato 4. Mobilitazione nazionale in pace davanti alle principali unità militari per aderire alla Costituzione”, ha annunciato attraverso il suo profilo Twitter. Una resistenza, quella dell’autoproclamato presidente ad interim, che dovrebbe durare altri tre giorni e riproporsi anche la prossima settimana grazie anche all’appoggio incondizionato del presidente americano, Donald Trump. Il capo della Casa Bianca, secondo un’indiscrezione diffusa dalla Cnn, sta cercando nuovi fondi da destinare alle proteste, magari utilizzando i soldi del governo venezuelano congelati dalle sanzioni Usa. Sale a cinque, intanto, il numero delle vittime, tra cui tre adolescenti, con gli arresti che hanno toccato quota 239.

“Ci sarà bisogno di altri sforzi e di costanza – ha detto Guaidò ai suoi sostenitori – Siamo vicini a raggiungere la nostra libertà“. Un impegno che per il presidente dell’Assemblea si tradurrà in altri tre giorni di protesta “pacifica” che dovranno protrarsi in maniera alternata anche nelle prossime settimane. Dovranno svolgersi “assemblee in tutto il Paese per divulgare i nostri propositi e convocare alle prossime mobilitazioni”, ha spiegato il leader dell’opposizione. “Convoco – ha detto infine Guaidò – tutti i settori del Paese a realizzare pronunciamenti esigendo la fine dell’usurpazione, l’attuazione costituzionale delle forze armate, la sua partecipazione all’Operazione Libertà, e a organizzare e realizzare un giorno di sciopero o protesta settoriale durante la prossima settimana”. La mobilitazione dovrà continuare “in strada, è l’unico modo per mantenere l’attenzione, la pressione della comunità internazionale, per promuovere l’azione costituzionale della forza armata e per dimostrare a coloro che ancora sostengono il dittatore che non ci sarà stabilità fino a quando l’usurpazione continua”, ha poi concluso.

I piani di protesta a oltranza di Guaidò sono supportati in primis dall’amministrazione americana. La Cnn, citando fonti repubblicane al Congresso, ha spiegato che alla Casa Bianca si starebbero cercando nuovi fondi da trasferire all’opposizione per cercare di alimentare le proteste fino alla caduta di Nicolas Maduro che, ieri, ha mostrato la propria forza e stabilità marciando per le strade della capitale alla guida di una processione di militari a lui fedeli. Tra le opzioni al vaglio di Washington ci sarebbe la conversione dei fondi del governo venezuelano congelati dalle sanzioni Usa in finanziamenti per l’opposizione. Un’altra possibilità è quella di stanziare dei prestiti a breve termine alle frange anti-Maduro. “Stanno cercando di capire come possa pagare gli stipendi e le altre cose che gli possano permettere di dire ‘siamo un governo funzionante'”, spiegano le fonti in riferimento allo studio dell’amministrazione Usa sulla situazione dell’ala ribelle.

Anche l’altro volto delle manifestazioni, l’oppositore politico Leopoldo Lopez, liberato proprio dagli uomini di Guaidò dagli arresti domiciliari in cui si trovava e rifugiatosi nell’ambasciata spagnola di Caracas, dice che la protesta non può che andare avanti. Ha dichiarato di non aver paura “né del carcere, né di Nicolas Maduro”, ma che rimarrà ospite del governo di Madrid: il carcere “è un inferno, ma non ne ho paura. Non ho paura di Maduro, non ho paura della dittatura”. “Si è aperta una crepa, una frattura del regime – ha detto riferendosi alle proteste guidate in coppia con Guaidò – ed è un colpo alla forza armata”. Nonostante l’ordine di cattura che pende sulla testa di Lopez, la Spagna ha fatto sapere che non consegnerà l’oppositore al governo di Caracas, ma che comunque la sua attività politica dall’edificio diplomatico sarà “limitata” e che la sede non diventerà “un centro per fare attivismo politico”, come ha spiegato a El Pais il ministro degli Esteri spagnolo, Josep Borrell.

Mentre lo scontro politico non accenna a sopirsi, nel Paese continua anche la conta delle vittime e degli arresti per le manifestazioni dei giorni scorsi. Almeno cinque persone, tra cui tre adolescenti, hanno perso la vita negli scontri, secondo l’Ufficio per i diritti umani dell’Onu. L’ultima vittima è un adolescente di 15 anni, morto ieri nello stato di Mérida. Il numero degli arresti, al momento, è salito a 239 dall’inizio delle proteste: “Stiamo seguendo con grande preoccupazione la situazione in Venezuela”, ha detto la portavoce delle Nazioni Unite da Ginevra, Ravina Shamdasani, che ha poi invitato le autorità venezuelane a garantire “che non venga fatto un uso eccessivo della forza“.