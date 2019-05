Antonio Padellaro de Il Fatto Quotidiano contro il sottosegretario M5s agli Affari Esteri, Manlio Di Stefano, a Piazzapulita (La7). Il politico pentastellato si lamenta delle interruzioni del conduttore, Corrado Formigli, accusandolo di non aver riservato lo stesso trattamento al precedente ospite, l’ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni: “Ho sentito un’ora di monologo di Gentiloni, che parlava a ruota. Tra l’altro, vi ringrazio per questo monologo perché ha ricordato a tutti gli italiani il motivo per cui il Pd sia scomparso“.

Poi mostra un cartello: “Qui ci sono le proposte del Pd annunciate da Zingaretti: aumento degli stipendi dei parlamentari, reintroduzione del finanziamento pubblico, reintroduzione dei vitalizi. Queste le ha annunciate Zingaretti col suo tesoriere”. “Non è stato Zingaretti – obietta Formigli – Ne ha parlato Zanda e Zingaretti ha dovuto sconfessare, in realtà“. “No, Zingaretti non ha mai sconfessato – risponde Di Stefano – E Zanda è sempre il tesoriere del Pd. Ma perché continuare a fare la domanda: ‘Il Pd è disposto ad allearsi col M5s?’. Il M5s, fino a prova contraria, è il primo partito in Italia, ha fatto il 34% nelle ultime elezioni e del Pd non ha proprio bisogno”.

Interviene Padellaro, che commenta: “E’ un po’ fuori luogo. Lei viene a farci la lezioncina sulle domande che dobbiamo o non dobbiamo fare“. “No, nessuna lezione, guardi”, replica Di Stefano. “Viene a fare la propaganda elettorale del M5s mostrandoci una fake news su Zingaretti – continua l’ex direttore del Fatto – Questo non è serio e non è rispettoso nei confronti di chi sta a questo tavolo”. “Questa non è una fake news, Padellaro”, ribatte il politico del M5s, mostrando ancora il cartello.

“Non è questo il vero cartello del Pd”, ribadisce Padellaro.

“Non è una fake news – rilancia Di Stefano – Capisco che non si può attaccare il Pd“.

“Lei ha sbagliato completamente ingresso stasera”, controbatte il giornalista.

E il parlamentare replica: “Guardi, Padellaro, lei che è un giornalista dovrebbe sapere che c’è una proposta di legge del Pd su questi temi”.

“Ma non è questa. Quel cartello lo avete fatto voi”, insorge Padellaro.

“Dopo anni di simile trattamento non deve insegnarmi lei come si fanno le domande in uno studio“, accusa Di Stefano.

Mormorii nel pubblico e commento di Formigli: “Non credo che le domande possa insegnare lei a farle. I politici facciano i politici e i giornalisti facciano i giornalisti”.

“Voi fate il vostro lavoro e io faccio il mio”, obietta Di Stefano.

“Va benissimo, ma il suo lavoro non è insegnare a fare le domande”, spiega Formigli.

Di Stefano poi si rivolge a Padellaro: “Lei non mi venga a dire che faccio propaganda”.

“Lei si è presentato qui con arroganza – ribatte Padellaro – E io non tollero che lei mi venga ad aggredire in uno studio televisivo. Va bene?”.

“Guardi, io lo tollero da anni“, ripete più volte Di Stefano.

“Ma cosa tollera? Siete al governo – insorge Padellaro – Siete al potere, che cosa tollera? Fate quello che volete“.

“Il governo fortunatamente non vi toglie il potere, ci mancherebbe altro – replica Di Stefano – Voi siete un organo indipendente”.