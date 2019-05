Al Testaccio, quartiere storico nel centro di Roma, c’è una mini discarica abusiva. E non è tutto, perché i rifiuti sono proprio sotto gli occhi dell’Ama, la municipalizzata di Roma Capitale. “C’è un via vai continuo dei mezzi nella strada sopra la discarica”, sottolinea un residente che si è trasferito nel quartiere a ottobre e, oltre al Tevere, si è trovato a dover ammirare tutti i giorni una mini discarica sulla sponda opposta del fiume. I camion dell’Ama che transitano tutti i giorni sopra la riva senza battere ciglio. Un operatore Ama ci ha spiegato che sono i residui di un’operazione di smantellamento di un vecchio campo Rom. Rifiuti che però da molti mesi non vengono rimossi. L’ufficio Tevere di Roma Capitale ha assicurato che “l’area in questione è nella programmazione della riqualificazione delle sponde del Tevere in accordo con la Regione Lazio”