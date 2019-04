"Abbiamo affisso manifesti il giorno prima delle elezioni - ha raccontato ai magistrati Agostino Riccardo, finito in carcere nel giugno 2018 con l’accusa di associazione mafiosa - Terracina e a Latina erano tappezzate". Zingaretti: "Sarebbe un fatto molto grave". Il sottosegretario Durigon, eletto nel collegio Frosinone-Latina: "Non c'entriamo nulla". Zicchieri, vicecapogruppo alla Camera: "Mai avuto il minimo contatto"

“Abbiamo fatto anche la campagna di Noi con Salvini che ci pagava… Perché se avessero vinto le elezioni l’appalto sui rifiuti sarebbe andato tutto alla sua impresa”. Il primo a parlare era stato Renato Pugliese, esponente pentito del clan Di Silvio di Latina. L’impresa è quella di Raffaele Del Prete, imprenditore arrestato nell’inchiesta Touchdown per un giro di tangenti. Ora, riporta La Repubblica, un secondo pentito, Agostino Riccardo, ha fornito nuovi elementi: “Abbiamo operato l’affissione dei manifesti il giorno prima delle elezioni – ha raccontato ai magistrati l’uomo, finito in carcere nel giugno 2018 con l’accusa di associazione mafiosa – contravvenendo al divieto. In tal modo, il giorno dopo a Terracina e a Latina, dove avevamo il partito Noi con Salvini, le città erano tappezzate dei manifesti dei candidati che sponsorizzavamo”.

Il Partito Democratico va all’attacco: “Quello che accade a Latina l’ho letto dai giornali stamane – ha detto il segretario Nicola Zingaretti arrivando al tempio di Adriano per la presentazione dei capilista alle europee – La mafia rom che fa campagna elettorale per Salvini sarebbe un fatto molto grave. Non so se sia vero, sono sicuro che le procure indagheranno”. “Le Procure indaghino, siano garantisti, però chiediamo di fare chiarezza al più presto, soprattutto perché la Lega è il partito di Matteo Salvini, il ministro dell’Interno – scrive in una nota il segretario del Pd Lazio Bruno Astorre – A questo punto siamo curiosi anche di vedere le reazioni di Di Maio e dei 5Stelle: per non perdere le poltrone si volteranno dall’altra parte anche questa volta?”.

“Quanto emerso conferma ancora una volta come il sindaco Damiano Coletta rappresenti un baluardo della legalità contro chi si fa selfie e annunci e poi nel suo partito locale tiene rapporti con la malavita organizzata”, afferma Alessio Pascucci, coordinatore nazionale di Italia in Comune, di cui il primo cittadino di latina è vicepresidente. “Un silenzio molto eloquente quello del partito leghista – aggiunge Pascucci – che non prende le distanze e protegge il suo orticello”.

La Lega fa quadrato e respinge le accuse: “Ma quali relazioni pericolose – taglia corto Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro leghista, eletto nel collegio Frosinone-Latina – Non c’entriamo niente con tutto questo, il partito non c’entra assolutamente niente”.

“Sono stufo che giornalisti male informati o peggio ancora in totale malafede infanghino il mio nome e quello della Lega e che Zingaretti e Pd cavalchino questo schifo falso per racimolare qualche consenso – afferma, in una nota il coordinatore del Lazio della Lega Francesco Zicchieri, che è anche vicecapogruppo alla Camera per il Carroccio – Come già detto ripetutamente parecchi mesi fa non ho mai avuto il minimo contatto con questi sconosciuti mafiosi”.