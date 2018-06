Maxi operazione della Polizia coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia. Destinatarie delle misure cautelari anche 7 donne. "Per la prima volta in territorio pontino - sostengono gli inquirenti - viene riconosciuta l’esistenza di un’associazione mafiosa non legata a gruppi criminali siciliani, calabresi o campani". Tra i reati contestati anche la corruzione elettorale

Oltre 250 agenti. Venti misure di custodia cautelare. Questa mattina Latina si è svegliata con il rumore degli elicotteri che volteggiavano sulla città, mentre gli uomini della Polizia di Stato hanno portato a termine una maxi operazione nei confronti di presunti appartenenti a un clan rom operante nel quartiere di Campo Boario: un’associazione criminale senza legami con Cosa nostra, ‘Ndrangheta e Camorra ma in grado di imporsi con l’intimidazione e la violenza tipiche delle organizzazioni mafiose. “Per la prima volta in territorio pontino – sostengono gli inquirenti coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia – viene riconosciuta l’esistenza di un’associazione mafiosa autoctona, non legata a gruppi criminali siciliani, calabresi o campani”.

“Finora ci siamo misurati con organizzazioni di tipo tradizionale come pezzi di ‘ndrangheta e camorra, come accaduto con le operazioni contro le famiglie Schiavone e Tripodo nel sud pontino – ha spiegato in conferenza stampa a Roma il procuratore aggiunto Dda Michele Prestipino – qui c’è un gruppo autoctono che da moltissimi anni è insediato sul territorio e che dal 2010 esercita un potere egemone sul territorio attraverso comportamenti mafiosi. Per la prima volta contestiamo il reato di associazione mafiosa a un gruppo originario del posto che ha nel tempo accumulato un potere criminale modellandolo sull’archetipo del 416 bis”.

“Si tratta di un gruppo storico, quello dei Di Silvio-Ciarelli, famiglie di etnia rom che si sono alleate per controllare il territorio – ha proseguito Prestipino – e che fino al 2010 si erano contrapposte ad altre famiglie con fatti di sangue estremamente gravi. In questi anni hanno dimostrato capacità di controllare il territorio strada per strada, quartiere per quartiere“. Cio ha comportato “estorsioni sistematiche a tappeto in base alla regola secondo cui ‘tutti devono pagare tutto’. Per la prima volta sottoposta a estorsioni la categoria degli avvocati, che hanno ricevuto la visita degli esponenti di questo gruppo nei loro studi”.

I destinatari dei provvedimenti – tra cui sette donne, una delle quali considerata dagli investigatori figura di vertice del clan – sono accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere di tipo mafioso, traffico di droga, estorsione, violenza privata, favoreggiamento, intestazione fittizia di beni, riciclaggio, corruzione e reati elettorali previsti dal Codice Antimafia, tutti aggravati dalle modalità mafiose.

Secondo quando sarebbe emerso dalle indagini, gli autori delle estorsioni, effettuate con metodi particolarmente violenti, utilizzavano il nome dei Di Silvio per amplificare il potere di intimidazione e per ricordare che la destinazione del denaro era al sostentamento dei carcerati e delle loro famiglie. O, ancora, spendevano quel nome per richiamare episodi violenti risalenti alla guerra del 2010, quando le famiglie rom si imposero sui altri gruppi criminali. Una vicenda iniziata con il tentato omicidio di Carmine Ciarelli, capo dell’omonima famiglia, a cui fecero seguito in meno di 48 ore gli omicidi di Massimiliano Moro e Fabio Buonamano. I dettagli saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa alle ore 11.00 presso l’Ufficio Relazioni esterne del Dipartimento della Pubblica sicurezza.