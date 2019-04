Matteo Salvini difende il Carroccio dicendo che “nulla ha a che vedere con la mafia”, ma ancora non fa dimettere il sottosegretario Armando Siri. “Chi parla di Lega si sciacqui la bocca”, ha detto. Meno di 24 ore fa i 5 stelle hanno pubblicato una lista di quattro domande per i soci di governo, ma nonostante questo il vicepremier continua a non entrare nel merito e a difendere il collega di partito. Il premier Giuseppe Conte in mattinata ha chiamato il leghista, poco prima di partire per la Cina. Sul caso, hanno fatto sapere fonti del suo staff, sarà il presidente del Consiglio, a intervenire: “A giorni vedrà il sottosegretario e prenderà una decisione”. Il sottosegretario è indagato per corruzione dalla Procura di Roma nell’ambito di un’inchiesta antimafia nata a Palermo. L’accusa è che ci sia stato uno scambio di favori, utilità e denaro per agevolare aziende considerate vicine all’imprenditore trapanese dell’eolico Vito Nicastri, da un anno agli arresti domiciliari, che secondo gli investigatori ha coperto e finanziato la latitanza del superboss Matteo Messina Denaro. Dopo la notizia dell’inchiesta il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli gli aveva tolto le deleghe.



video di Alberto Sofia

La questione Siri non è stata affrontata nel Consiglio dei ministri di ieri sera, riunione durante la quale le tensioni sono state comunque molto alte per quanto riguarda il provvedimento Salva Roma e lo scontro tra i due vicepremier. Alla domanda se l’esecutivo andrà avanti, Salvini oggi si è limitato a dire: “Chiedete agli amici 5 stelle”, ha detto. “Mi sono impegnato a non rispondere più alle provocazioni. Anche oggi ho letto tra le 5 e le 10 dichiarazioni contro di me. I ministri e i deputati della Lega hanno avuto indicazione di non replicare. Per quello che mi riguarda lavorerò per l’Italia nei prossimi anni e spero che anche gli altri vogliano lavorare”. A Salvini ha replicato lo stesso Di Maio: “Il governo va avanti altri quattro anni”, ha dichiarato il vicepremier M5s. “Ogni ministro deve pensare a fare il suo e il M5s vuole andare avanti per altri 4 anni. È un esecutivo che può cambiare davvero le cose e noi ci crediamo. Quindi abbandoniamo anche i vittimismi. Non mi è mai piaciuto che tira il sasso e poi nasconde la mano. Io sono sempre stato abituato a metterci la faccia davanti ai problemi. Mettiamocela insieme e cambiamo il Paese”.

Poco prima però, arrivando a Taranto, aveva usato parole più dure: “Se la Lega non c’entra niente con queste accuse rivolte a Siri, che al di là dei rilievi penali hanno dei problemi politici, dimostri la propria estraneità a questi fatti presunti allontanando Siri da governo. Altrimenti comincio a preoccuparmi nel vedere la Lega e Salvini difendere a spada tratta Armando Siri, che sono sicuro sarà innocente. ma fino a quel momento deve mettersi in panchina e aspettare di risultare estraneo alle accuse che gli muovono”.

Per i 5 stelle l’affare Siri però rimane il vero nodo da risolvere e anche la battaglia sulla quale intendono differenziarsi dal Carroccio. “Se Armando Siri facesse parte del M5s sarebbe già stato messo fuori dal governo, invece nella Lega continua a parlare”, ha detto il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli. “Io non parlerei di un caso Siri comunque. Esiste un governo del cambiamento che non può avere ombre. E se chi fa parte di questo governo ha un ombra deve avere la possibilità di dissiparla: come fa a levarsela di dosso occupandosi di tanti dossier del ministero? Siri prima si occupi di lui, si difenda e dimostri di essere innocente dopodiché può tornare in campo dopo un istante: ma questo è il governo del cambiamento”.