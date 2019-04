Ilaria Cucchi in collegamento, insieme ai genitori Giovanni e Rita Cucchi e l’avvocato di famiglia Fabio Anselmo, con Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1 ha dichiarato così la svolta nel processo del fratello Stefano Cucchi: “sicuramente è qualcosa di enorme, che ci scalda il cuore e ci toglie dall’isolamento, facendoci sentire meno soli e meno traditi. Ne abbiamo passate tante in questi anni e – rivolgendosi a Fabio Fazio – sai della nostra battaglia. Queste testimonianze di vicinanza sono importanti per noi sia dal punto di vista emotivo, ma soprattutto dal punto di vista pratico…è un segnale importante, per noi è fondamentale in un momento come questo, in cui la nostra famiglia è devastata dopo anni di battaglie giudiziarie che devasterebbero qualsiasi famiglia. La nostra famiglia ne esce soddisfatta, se così si può dire, ma la sofferenza nessuno ce la può togliere”