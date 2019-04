Alla Camera è in corso la discussione generale sulle mozioni che promuovono la natalità e a sostegno della famiglia. Il ministro Lorenzo Fontana ha appena bocciato la mozione del gruppo del Partito democratico e a prendere la parola Graziano Delrio: “Eravamo disponibile al dialogo, ma voi continuate a dividere la società. Ho il sospetto che consideriate la donna uno strumento di welfare, non fateci tornare indietro di 300 anni”. All’ex ministro delle Infrastrutture ha risposto la deputata Alessandra Locatelli: “Grazie a tutti i gruppi parlamentari, anche a chi non ha fatto nulla negli ultimi sette anni se non distruggere gli enti locali?”.