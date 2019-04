Momenti di tensione, oggi, a Torre Maura, fuori dal centro d’accoglienza di via dei Codirossoni. “Servi, andate dai vostri padroni” ha urlato un uomo, residente nel quartiere, all’indirizzo di giornalisti e operatori tv. “Cosa direte quando saremo in 3mila, sabato, cosa racconterete?” ha urlato un altro uomo, riferendosi alla fiaccolata di Forza Nuova in programma venerdì.

Video Facebook/Giuseppe Di Silvestre