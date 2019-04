“Li avevamo avvisati i nostri “maiali”. Con le videotrappole arrivano dei bei “verbali”“. Il Comune di Castellaneta, in provincia di Taranto, ha multato in pochi mesi una trentina di “maialini”, come li definisce nel video di presentazione diffuso su Facebook, e li ha messi alla berlina con un video-montaggio sulle note della canzone per bambini. “Abbondonano i rifiuti in ogni angolo del territorio comunale: dal centro storico alla Gaudella, da Castellaneta Marina a Montecamplo, gli sporcaccioni non hanno nessuna pietà per l’ambiente – scrive il Comune – Con le videotrappole della Polizia Locale e i controlli sui rifiuti abbandonati, anche noi garantiremo nessuna pietà per chi non rispetta la natura e le norme igienico-sanitarie”