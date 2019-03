“Sono presente per scelta personale, però voglio sottolineare che il M5s non è quella realtà politica che viene delineata, ma ci sono anche senatori che hanno a cuore la questione della famiglia naturale”. Dal palco del Congresso delle famiglie di Verona ha parlato anche la senatrice del M5s, Tiziana Drago, che ha sfidato la posizione ufficiale del movimento presentandosi a sorpresa al congresso. “Sono qui liberamente in quanto madre e donna che crede nella famiglia naturale, è chiaro che non sono per l’aborto ma siamo in uno stato laico dunque dobbiamo rispettare la libertà e il pensiero di tutti”.