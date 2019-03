Dai magistrati i dettagli di come l'uomo, già fermato per guida in stato di ebbrezza, sia riuscito a conservare la patente mettendosi in malattia

Ousseynou Sy, l’uomo che mercoledì ha dirottato e incendiato un autobus con a bordo una scolaresca di 51 alunni, è stato trasferito nel reparto protetti di San Vittore, quello per i detenuti che non possono stare insieme ad altri come i pentiti o i sex offenders, coloro che hanno compiuto reati contro donne e bambini e tra gli altri anche gli ex appartenenti alle forze dell’ordine. Il 47enne ha avuto in queste ore il colloqui con lo psicologo della casa circondariale in centro a Milano e, pur sembrando tranquillo, è sorvegliato a vista dagli agenti della polizia penitenziaria.

Intanto, emergono ulteriori dettagli su come l’uomo sia riuscito a conservare il lavoro pur in presenza di precedenti per guida in stato di ebbrezza. Secondo quanto ricostruito dai magistrati, Ouesseynou Sy si mise in malattia alcuni anni fa quando gli venne sospesa la patente, così che la società per cui già lavorava all’epoca, la Autoguidovie, non seppe nulla dell’episodio. La procura è invece ancora sulle tracce del video che l’autista ha diffuso ad alcuni amici e parenti in Senegal. Nel filmato, registrato con il suo cellulare bruciato tra le fiamme del pullman, l’uomo avrebbe annunciato il suo “gesto eclatante”, perché “esasperato dall’attuale situazione migratoria”. “Non ce la faccio più a vedere bambini e donne che muoiono in mare”, le sue parole riferite ieri in conferenza stampa dal pm di Milano Alberto Nobili che, insieme a Luca Poniz, è titolare dell’inchiesta per strage e sequestro di persona. Il video, secondo le intenzioni dell’autista, sarebbe poi stato diffuso sul suo canale YouTube.