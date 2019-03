Finisce in manette Marcello De Vito, presidente dell’Assemblea capitolina coinvolto insieme ad altre tre persone in un’indagine per corruzione e traffico di influenze illecite nell’ambito delle procedure connesse al nuovo stadio della Roma. Un colpo durissimo per l’amministrazione romana e il M5S, che ora ribadisce la piena fiducia nell’operato della magistratura. In attesa di sviluppi e chiarimenti sulla vicenda, sono in molti però a ‘rispolverare’ sui social la presentazione con le parole dello stesso De Vito – pubblicata nel 2016 sul blog di Beppe Grillo -, allora candidato M5S insieme a Virginia Raggi al comune di Roma, sulla lotta alla corruzione nella Capitale. “Per la prima volta – prometteva il 5S – possiamo andare a colpire gli sprechi, i privilegi, la corruzione con cui i partiti di destra e di sinistra hanno campato per anni sulle spalle dei cittadini romani”.

Tra i tanti che hanno condiviso la clip, anche il deputato del Pd Luciano Nobili, che commenta: “Al di là delle responsabilità personali, che vanno sempre accertate, il disastro del #M5S a Roma è definitivamente compiuto: prima Marra poi Lanzalone, oggi #DeVito. Gridando onestà, proclamando pulizia, hanno portato la corruzione ai vertici del Campidoglio. L’inganno – conclude – è finito”.