“È un caso di disumanità, la politica non c’entra niente. 49 persone che ballano sulle onde? Prima li porti a terra e poi stabiliscono le colpe. Se perdiamo questo concetto basico non siamo umani”. In aula dicono non sia stato casuale…”Hanno architettato? Il gommone perdeva acqua perché c’era la discussione in Senato? Ma come ca….o si fa? Qui passa il criterio che il Ministro che ha la maggioranza può farsi dire che per superiore interesse del paese fa quello che vuole senza neanche passare al vaglio della magistratura. Se ai 5 stelle va bene così…”. Così Pierluigi Bersani sul caso della nave Mare Jonio.