Fuori da una delle due moschee teatro della strage in Nuova Zelanda, dove hanno perso la vita 50 persone per mano del terrorista Brenton Tarrant, un cittadino si è avvicinato alla montagna di fiori depositati sulla strada per omaggiare le vittime e ha dato vita a una haka, la tradizionale danza del popolo Māori e diffusissima in tutta l’isola, particolarmente toccante. In questi giorni numerosi gruppi di persone si sono incontrati per ricordare i morti con la haka.