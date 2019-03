Matteo Salvini è razzista? “Sì. Nel senso che quando dici ‘noi siamo diversi dagli altri‘, dici anche questo. Mentre noi siamo una parte di mondo, con una grande cultura, una grande civiltà che dobbiamo custodire, ma con la cultura e non con l’odio”. Ha risposto così l’ex premier, Romano Prodi, durante una lunga intervista trasmessa a ‘diMartedì’, in onda su La7. “C’è molto lavoro da fare e per il Pd che non può essere solo – ha aggiunto – Oggi nessun partito da solo può andare al governo, il problema è fare delle coalizioni fra partiti omogenei e non la coalizione di oggi fra partiti assolutamente divergenti tra di loro e allora nasce la confusione. Invece la coalizione tra partiti vicini fa nascere il pluralismo”