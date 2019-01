Quattro tir parcheggiati sotto al cavalcavia per impedire un suicidio. È successo ieri, mercoledì 30 gennaio, sull’autostrada A22 all’altezza di Bussolengo. Un cittadino moldavo di 48 anni riesce a scavalcare le protezione di un cavalcavia e minaccia di gettarsi. La centrale operativa di Peschiera del Garda riceve una segnalazione, sul posto arrivano carabinieri e polizia stradale. Comincia la mediazione e nel frattempo vengono fermati alcuni tir, formando un tappeto che impedisce all’uomo di buttarsi. Dopo una lunga conversazione con i negoziatori, il 48enne desiste.

L’episodio, fotografato da alcuni testimoni, è avvenuto nel tratto di autostada tra Affi e Verona Nord che è stato a lungo chiuso al traffico. Secondo il racconto dei carabinieri, l’uomo ha spiegato che la moglie aveva chiesto la separazione e, a suo dire, gli impediva di vedere suo figlio minorenne. Dopo essere stato portato in salvo, il cittadino moldavo, ancora in stato di agitazione, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Bussolengo.