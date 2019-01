“Fuori i privati dall’università”. Con questo slogan, un centinaio di studenti universitari ha provato a raggiungere l’ingresso dei due fast food che sono stati aperti da poco vicino alla sede delle facoltà umanistiche, Palazzo Nuovo. “Protestiamo perché è stato costruito un campus universitario urbano che verrà pagato dall’Università in 29 anni alla società che ha tirato su la palazzina – racconta una delle rappresentanti degli studenti – questi soldi sono stati spesi male perché invece di aule studio ci hanno costruito un Burger King”. Dopo essere stati respinti dalla polizia, gli studenti hanno provato a raggiungere il Rettorato dove sono stati caricati dalla polizia in tenuta antisommossa. “In altri paesi europei hanno tentato di limitare la presenza di fast food vicino alle scuole – racconta il responsabile del Green Office dell’Università di Torino Egidio Dansero – questa vicenda ci pone questo tema per il futuro”