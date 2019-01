Intorno alle 15.30 di ieri una frana ha colpito il centro storico di Pomarico, in provincia di Matera. Lo smottamento ha distrutto diversi palazzi che erano già stati sgomberati da venerdì scorso per l’aumentato pericolo idrogeologico e dopo una serie di altri incidenti. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

Video Vigili del fuoco