Una donna di 33 anni si è lanciata da un viadotto alto 35 metri e non solo è rimasta viva, ma non ha riportato neanche gravi traumi. È successo in contrada Safi, a Catalafini, in provincia di Trapani. La giovane è arrivata a bordo dell’auto ha scavalcato il guardrail, come ha raccontato una testimone ai carabinieri, e si è lanciata., come riferisce Repubblica. La fitta vegetazione sottostante però, ha attutito la caduta e la donna non ha subito gravi traumi. Per recuperarla sono dovuti intervenire i fuoco e gli uomini del soccorso alpino, perché la zona dove è caduta era molto impervia. Trasportata in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo, ha solo qualche graffio ma nessuna lesione interna né frattura.