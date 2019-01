Un elicottero della Guardia di finanza si è alzato in volo su Genova martedì mattina per sorvolare il ponte Morandi, riprendendo con ogni probabilità per l’ultima volta il viadotto dall’alto prima dell’inizio dei lavori di demolizione. “Tra il 6 e l’8 febbraio – ha annunciato lunedì il sindaco e commissario governativo, Marco Bucci – inizierà la demolizione del moncone ovest”. Crollato il 14 agosto 2018, provocando la morte di 43 persone, il viadotto dovrà essere ricostruito, come più volte annunciato da sindaco e governo, entro la fine del 2019, per poi essere aperto al transito nei primi mesi del 2020.