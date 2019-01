L'ordinanza della Capitaneria per vietare che le imbarcazioni si avvicinino a meno di un miglio dalla nave per "evitare problemi riguardanti l'ordine pubblico e la sanità pubblica". Il procuratore aggiunto: "Il capitano non è indagato". Ma intanto nei documenti la Finanza riporta anche la possibilità che il comandante della Ong tedesca abbia deciso autonomamente di dirigersi verso l'Italia, invece di puntare verso il paese africano, come gli era stato ordinato

Nessuna imbarcazione non autorizzata potrà più avvicinarsi alla Sea Watch. A deciderlo, con un’ordinanza firmata domenica 27 gennaio dal comandante Luigi D’Aniello, è la Capitaneria di porto di Siracusa. Il tratto di mare all’interno della Baia di Santa Penagia, fino a un miglio dall’imbarcazione della ong tedesca con a bordo 47 migranti, è “interdetto alla navigazione, ancoraggio e sosta con qualunque unità non espressamente autorizzata”, si legge nel documento. Questo per evitare “problemi riguardanti l’ordine pubblico e la sanità pubblica”. Nessuna staffetta quindi degli esponenti del Partito democratico che si preparavano a ripetere quanto già fatto ieri da Nicola Fratoianni, Stefania Prestigiacomo e Riccardo Magi. Il candidato alla segreteria Pd Maurizio Martina, arrivato questa mattina a Siracusa, ha detto di aver richiesto un incontro in prefettura con la capitaneria di porto.

Intanto la procura di Siracusa ha aperto un fascicolo d’inchiesta, al momento contro ignoti. Un atto dovuto, ha specificato il procuratore Fabio Scavone all’Ansa. Lì, secondo quanto si legge sul Messaggero, stanno confluendo tutte le relazioni sia della Capitaneria che della Guardia di finanza che si occupa della vigilanza marittima. L’ultima informativa arriverà sul tavolo del procuratore questa mattina e riguarderà la situazione a bordo, le rotte seguite dall’imbarcazione e anche la possibilità che il comandante della Ong tedesca abbia deciso autonomamente di dirigersi verso l’Italia, invece di puntare verso la Tunisia, come avrebbe ordinato il Centro di coordinamento marittimo olandese. Viste le condizioni del mare, infatti, come scrive la Guardia di finanza nel documento riportato dal Corriere “altre imbarcazioni presenti nello stesso tratto, da quanto risulta dai tracciati già acquisiti grazie all’analisi del traffico marittimo”, hanno attraccato in Tunisia. Il comandante della Sea Watch però, specifica Scavone “non è indagato“.

La palla quindi passa ora alla magistratura. Secondo il quotidiano di Via Solferino il prossimo passo degli inquirenti ora potrebbe essere un’ispezione sulla nave per verificare le condizioni di salute dei migranti e gli eventuali pericoli per la loro incolumità. In caso di emergenza sanitaria all’imbarcazione verrebbero apposti i sigilli e tutti i passeggeri dovrebbero necessariamente sbarcare. Una volta a terra però il loro destino non è chiaro. Per il ministro dell’Interno i migranti dovrebbero essere distribuiti tra gli stati dell’Ue, mentre per il vicepremier Luigi Di Maio l’Olanda dovrebbe accoglierli tutti. Ieri sera invece Alessandro Di Battista, intervistato da Barbara D’Urso, ha detto che serve “un incidente diplomatico con l’Ue, che dell’Italia se ne frega”.