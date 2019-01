“In Libia mi hanno torturato, guardate le mie ferite: ho il corpo martoriato. Io sarei voluto tornare a casa, quando mi sono reso conto di quel che accadeva lì, ma dalla Libia non c’è modo di tornare indietro”. È questo il racconto di uno dei migranti a bordo della Sea Watch, ferma al largo di Siracusa da giorni, fatto ai parlamentari Riccardo Magi, Nicola Fratoianni e Stefania Prestigiacomo, saliti a bordo dell’imbarcazione domenica mattina. “Vengo dal Gambia. Sono stato in Libia 5 anni, ho lavorato 3 anni per avere i 1000 euro per tentare la traversata verso l’Europa. Quando ci hanno salvato, eravamo felici. Ma adesso, da nove giorni in questo posto, iniziamo ad avere problemi igienici e non c’è un posto dove dormire. Iniziamo a puzzare, non c’è modo neanche di lavarci. È molto dura, è così difficile”.

Video dal profilo Facebook di Riccardo Magi