Dopo il sit in di ieri, secondo quanto riportato da Repubblica, i rifugiati e richiedenti asilo risparmiati dallo sfratto hanno passato una notte insonne, in attesa di capire cosa accadrà oggi. In totale saranno 320 quelli sgomberati entro sabato. Il ministro dell'Interno: "Mi ero impegnato a chiudere le mega strutture dell’accoglienza. E lo stiamo facendo"

Cinquecentocinquanta migranti e una destinazione ancora sconosciuta. È una nuova giornata di sgomberi al Cara di Castelnuovo di Porto, in provincia di Roma, la cui chiusura, a poco più di un mese dalla conversione in legge del dl Sicurezza, sta facendo discutere, tanto da dare il via a una gara di solidarietà tra le persone che da oltre 10 anni li accolgono. Dopo il sit in di ieri, secondo quanto riportato da Repubblica, i migranti risparmiati dallo sfratto hanno passato una notte insonne, in attesa di capire cosa accadrà oggi. Stamattina, intanto, dovrebbe partire un gruppo di altre 75 persone. In totale saranno 320 quelli sgomberati entro sabato.

“Mi ero impegnato a chiudere le mega strutture dell’accoglienza, dove ci sono sprechi e reati, come a Bagnoli, a Castelnuovo di Porto, a Mineo. E lo stiamo facendo”, ha scritto su Twitter Matteo Salvini. E a proposito dei bambini che saranno distribuiti in altre regioni ha assicurato: “Il diritto alla salute è garantito a tutti, il diritto alla scuola pure, basta leggere per davvero il decreto Salvini, ora legge. I bambini non possono essere espulsi”.

Già ieri il ministro dell’Interno aveva risposto agli attacchi della sinistra, definendoli “balle spaziali” e spiegando in un video su Facebook il motivo della scelta. “A Castelnuovo – ha raccontato – c’era un grande centro di accoglienza, che in passato ha accolto più di mille persone”. Il palazzo era di proprietà dell’Inail e, ha continuato, “lo Stato pagava 1 milione l’anno di affitto, più altri 5 per l’accoglienza”. “Siamo arrivati a fare una scelta: se rinnovare il contratto di affitto, oppure liberare altre strutture nel Lazio. Questo è il ragionamento che fa un buon ministro, chiudere una struttura sovradimensionata, risparmiando i 6 milioni di affitto e gestione annua“, ha proseguito, spiegando che gli ospiti saranno”trasferiti con gentilezza in altre strutture”. “Spero che questi preti che mi vogliono mandare all’inferno, aprano il portafogli e diano una mano”. ha concluso. La struttura era stata scelta il 24 marzo 2016 da Papa Francesco per la lavanda dei piedi nella messa in Coena Domini. Il pontefice aveva lavato i piedi a una volontaria cattolica e a 11 rifugiati. . “Tutti noi – disse – insieme, musulmani, indù, cattolici, copti, evangelici ma fratelli, figli dello stesso Dio, vogliamo vivere in pace, integrati”.