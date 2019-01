5 mesi e mezzo di auto elettrica, oltre 7000 km, piccolo bilancio economico e ambientale. Vi risparmio i dettagli spicci e vado al sodo.

– Risparmio carburante: 630 €

– Risparmio bollo (6 mesi): 120 €

– Risparmio assicurazione: 200 €

– Risparmio parcheggi strisce blu: 50 €

– 1000 € tondi tondi (sembra fatto apposta …)

A questo dovrei aggiungere almeno 200 € di tagliando (0 € ora) e qualche eventuale extra, dato che l’auto vecchia aveva 14 anni. Ma voglio stare dalla parte dei bottoni.

Altri dettagli: solo elettricità rinnovabile: zero m3 di gas, zero kg di carbone, zero litri di petrolio. Zero NOX, PM2,5, Ozono. Zero particolato dalla pastiglie dei freni: solo freno motore.

Zero danno ai nostri polmoni. 5 secondi per fare rifornimento nella stazione privata di casa (in foto): giusto il tempo di attaccare la spina, poi lei fa tutto da sola. Io intanto faccio cose più utili e salutari che respirare vapori di gasolio: ceno, lavoro, guardo la partita, dormo.

Meditate. Buon 2019 a tutti!