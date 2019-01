Il sottosegretario Crippa annuncia le modifiche al Dl semplificazioni che fermeranno "per tre anni" il rilascio di autorizzazioni. La misura dopo le polemiche sollevate da Verdi e Movimento No Triv che accusavano Di Maio e il suo dicastero di aver dato il via libera anche alle tre nuove esplorazioni petrolifere

Un emendamento ‘blocca-trivelle‘ al Dl Semplificazioni che prevede, per un “termine massimo di tre anni”, la sospensione dei permessi. Lo ha annunciato il ministero per lo Sviluppo economico, specificando che grazie alle modifiche “sarà impedito il rilascio di circa 36 autorizzazioni, compresi i tre permessi rilasciati nel mar Ionio“. Ovvero quelli al centro delle polemiche nei giorni scorsi, quando Verdi, comitati e associazioni ambientalisti, con a capo il Movimento No Triv, avevano accusato Luigi Di Maio e il suo dicastero di aver dato il via libera alle tre nuove esplorazioni petrolifere nello Ionio. Il vicepremier si era giustificato parlando di eredità del “governo precedente”, ma dopo lo scontro tra i No Triv e il M5s che pure li aveva appoggiati in diverse battaglie, l’esecutivo aveva promesso di intervenire proprio con un emendamento, rimediando così all’immobilismo dei mesi precedenti giustificato con un decreto non approvato per un problema di comunicazione tra gli uffici.

Tecnicamente, l’emendamento sulle trivelle prevede la sospensione dei “permessi di prospezione e di ricerca già rilasciati, nonché i procedimenti per il rilascio di nuovi permessi di prospezione o di ricerca o di coltivazione di idrocarburi”, scrive il Mise in una nota. L’annuncio è arrivato dal sottosegretario con delega all’Energia, Davide Crippa. Nella proposta di modifica, informa la nota, si afferma che “le attività upstream non rivestono carattere strategico e di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità” e si prevede “l’introduzione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (Ptesai), strumento già in programma da tempo, e la rideterminazione di alcuni canoni concessori“.

“Il Piano – spiega il Mise – andrà definito e pienamente condiviso con Regioni, Province ed Enti Locali e individuerà le aree idonee alla pianificazione e allo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale e quelle non idonee a tali attività. Questo per assicurare la piena sostenibilità ambientale, sociale ed economica del territorio nazionale e per accompagnare la transizione del sistema energetico nazionale alla decarbonizzazione”.

Infine l’emendamento prevede, ed è la parte più attesa, che “a tutela di tutte le parti in causa che, fino all’approvazione del Ptesai, con un termine massimo di tre anni, saranno sospesi i permessi di prospezione e di ricerca già rilasciati, nonché i procedimenti per il rilascio di nuovi permessi di prospezione o di ricerca o di coltivazione di idrocarburi. Grazie a tale moratoria, sarà impedito il rilascio di circa 36 titoli attualmente pendenti compresi i tre permessi rilasciati nel mar Ionio”. L’emendamento verrà discusso nei prossimi giorni in Commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavori Pubblici.