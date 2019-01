Fa ancora parlare di sé il sindaco di Albettone (Vicenza), Joe Formaggio, noto alle cronache per le sue crociate contro i nomadi e i rom. Stavolta il politico di Fratelli d’Italia ha fatto discutere per la novità da lui escogitata nel ristorante che gestisce assieme ai suoi fratelli nel paese veneto: due euro di coperto per chi porta un cane al seguito. Ospite di Morning Show, su Radio Padova, Formaggio spiega: “Ho messo un avviso semplice, dicendo ai nostri clienti che, se viene accettato il loro cane, a differenza di tanti ristoranti che li mandano a fanculo, da me il cane paga il coperto di 2 euro per le pulizie eventuali e per la ciotoletta d’acqua. E’ un atto d’amore nei confronti degli animali. Se gli animalisti vengono sotto il mio ristorante io vado fuori con il fucile a pompa che ho a casa e dal balcone di casa domanderò loro cosa posso fare per loro”. Pungolato ironicamente dai conduttori, Barry Mason e Alberto Gottardo, ribadisce: “Ma cosa avrei fatto contro i cani? Gli animalisti non hanno nessun motivo per venire a contestare l’introduzione del coperto per i cani, perché io amo gli animali: ho un Golden Retriver che tratto benissimo. Semplicemente penso che il cane deve fare il cane. Il problema è che molti hanno sostituito i figli col cane. Vedi di quelle scene da decadenza dell’impero”.