“Quello che mi interessa del governo gialloverde è che ha scompaginato il pensiero unico. Questo lo riconosco, lo sottoscrivo. Il conformismo del pensiero unico è stato terribile in questi anni e ora finalmente si è scompaginato. Lì bisogna infilarsi e lavorare per fare sì che vi sia una tv sorprendente”. A dirlo, in conferenza stampa in viale Mazzini, il direttore di Raidue, Carlo Freccero, a proposito del suo rapporto con la maggioranza politica. “Il Pd mi ha mandato sul satellite, a fare Rai4. È una cosa vergognosa. Capisco di più Berlusconi che mi ha fatto fuori per cinque anni. Facevo audience”. Freccero ha anche annunciato che intende riportare Daniele Luttazzi in Rai: “È finito il periodo di Berlusconi e Renzi, si torni a fare satira”.