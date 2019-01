Prima di mercoledì sera, l’ultimo era stato Ciro Esposito, ucciso da un colpo di pistola prima della finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina giocata a Roma nel 2014. Quella di Daniele Belardinelli, il tifoso dell’Inter morto investito da un suv per gli scontri tra tifoserie avvenuti vicino San Siro prima della partita con il Napoli, è solo l’ultima delle vittime della guerriglia tra ultras nel mondo del calcio. Ecco tutti i precedenti:

28 aprile 1963 – Durante la sfida tra Salernitana e Potenza, decisiva per la promozione in Serie A, i tifosi invadono il terreno di gioco di ‘Vestuti’. Un poliziotto spara un colpo in aria, ma il proiettile vagante colpisce mortalmente sugli spalti Giuseppe Plaitano, tifoso 48enne dei campani

28 ottobre 1979 – Poco prima del fischio d’inizio del derby Roma-Lazio, dalla curva Sud, cuore del tifo giallorosso, viene lanciato un razzo che colpisce al volto Vincenzo Paparelli, tifoso biancoceleste. L’uomo viene portato subito in ospedale dove muore poco dopo per gravi lesioni

8 febbraio 1984 – Al termine della partita di Coppa Italia tra Triestina e Udinese le forze dell’ordine sono costrette a intervenire per alcuni scontri fuori dallo stadio. A farne le spese il tifoso ventenne alabardato Stefano Furlan, più volte colpito alla testa da un agente nel corso dei tafferugli. Il ragazzo, a cui venne intitolata la Curva Sud del ‘Nereo Rocco’ di Trieste, morì dopo due settimane, il 1 marzo

30 settembre 1984 – Al termine della sfida tra Milan e Cremonese Marco Fonghessi, tifoso 21enne dei grigiorossi, viene accoltellato mortalmente dopo una lite con un gruppo di sostenitori rossoneri

9 ottobre 1988 – Nazzareno Filippini, tifoso dell’Ascoli, paga con la vita gli scontri del ‘Del Duca’ in occasione del match con l’Inter

4 giugno 1989 – Poco prima della gara Milan-Rona, un gruppo di tifosi rossoneri entra in contatto con quattro ultrà giallorossi. Il 19enne Antonio De Falchi nel tentativo di fuga muore colpito da un infarto

10 gennaio 1993 – Al termine di Atalanta-Roma il 41enne Celestino Colombi muore per un arresto cardiaco dopo esser rimasto casualmente coinvolto (l’uomo non era andato a vedere la partita) dalle cariche della polizia per tafferugli fuori dallo stadio

30 gennaio 1994 – Dopo la partita tra Messina e Ragusa il 22enne Salvatore Moschella muore buttandosi dal treno su cui viaggia per sfuggire all’aggressione degli ultrà rivali

29 gennaio 1995 – Poche ore prima del fischio d’inizio di Genoa-Milan il tifoso ligure Vincenzo Spagnolo viene accoltellato mortalmente dal 18enne rossonero Simone Barbaglia

1 febbraio 1998 – Il tifoso del Treviso Fabio Di Maio, 32enne, muore per arresto cardiaco dopo l’intervento delle forze dell’ordine in conseguenza di alcuni scontri dentro lo stadio con gli ultrà del Cagliari

24 maggio 1999 – All’indomani dello spareggio per restare in Serie A tra Piacenza e Salernitana il treno su cui viaggiavano gli oltre 3000 tifosi campani prende fuoco vicino alla stazione di Salerno. Nell’incidente muoiono quattro giovani ultrà granata: Vincenzo Lioni e Ciro Alfieri, Simone Vitale e Giuseppe Diodato

17 giugno 2001 – Antonino Currò viene colpito in testa da una bomba carta durante la sfida di playoff di Serie C tra Messina e Catania. Il ragazzo 23enne, tifoso messinese, portato subito in ospedale, è entrato in coma ed è morto dopo 15 giorni

20 settembre 2003 – Sergio Ercolano muore al ‘Partenio’, in occasione della gara tra Avellino e Napoli, per le conseguenze dei traumi e delle lesioni riportate dopo la caduta di venti metri avvenuta durante gli scontri tra tifosi e polizia prima del derby campano

27 gennaio 2007 – Il dirigente 44enne della Sammartinese, squadra di terza categoria, Ermanno Licursi, muore a Luzzi, in provincia di Cosenza, per i colpi ricevuti negli spogliatoi nel tentativo di sedare una rissa nel match con la Cancellese

2 febbraio 2007 – L’ispettore di polizia Filippo Raciti muore per i disordini scoppiati al termine del derby Catania-Palermo tra le forze dell’ordine e i tifosi etnei

25 giugno 2014 – Ciro Esposito, 31enne tifoso del Napoli, ferito da un colpo di pistola prima della finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina giocata a Roma, muore in ospedale dopo 50 giorni di agonia.