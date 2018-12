Centrosinistra via dalla commissione Bilancio: "In sei giorni neanche un articolo discusso. Prima volta nella storia". Il presidente Pesco (M5s) spiega in Aula che i lavori sulla manovra “non sono ultimati, di lavoro ce n'è ancora tanto da fare" ed ha quindi chiesto al presidente del Senato "cosa dobbiamo fare". Venerdì il maxiemendamento direttamente a Palazzo Madama attorno alle 16: voto finale poco dopo mezzanotte

Pd e Leu abbandonano la commissione Bilancio. “In 6 giorni non è mai stato discusso neanche un articolo”, denuncia il capogruppo dem al Senato, Andrea Marcucci, parlando di “emergenza democratica”. Il presidente Daniele Pesco (M5S) aveva da poco spiegato che la commissione non avrebbe avuto tempo per esaminare tutti gli emendamenti e probabilmente nemmeno per organizzare l’audizione dell’Ufficio parlamentare di bilancio.

Una decisione che ha provocato anche la reazione di Vasco Errani: “La commissione è totalmente inutile – dice il senatore di Leu – quindi vado in Aula. Il governo non vuol fare lavorare la commissione”. In sostanza, arriverà direttamente in Aula a Palazzo Madama, venerdì, il maxiemendamento del governo con tutte le modifiche inviate a Bruxelles con voto finale previsto attorno alla mezzanotte. “Non lo avrà mai votato nessuno – continua Marcucci – È la prima volta nella storia della Repubblica”. Si tratta, ha aggiunto, di una “manovra totalmente extraparlamentare”. “Abbiamo dato la disponibilità a venire in aula il 26 per votare la manovra dopo averla esaminata in commissione – ha concluso – ma la maggioranza vuole farci votare solo la fiducia in Aula: la imporranno domani sera“.

video di Alberto Sofia

Una volta che i senatori sono tornati in Aula, Pesco ha spiegato che i lavori sulla manovra “non sono ultimati, di lavoro ce n’è ancora tanto da fare” ed ha quindi chiesto al presidente del Senato “cosa dobbiamo fare”. I gruppi hanno quindi chiesto di convocare la capigruppo per decidere i tempi dopo che l’esponente M5s aveva parlato di “parecchi giorni d’esame” prima di poter dare mandato al relatore. Il provvedimento approderà quindi in Aula senza tale mandato. Una questione di forma, ma che fotografa la mancanza di discussione sul testo. La presentazione del maxi-emendamento – apprende Ilfattoquotidiano.it – è atteso per venerdì pomeriggio, attorno alle 16. Dopo si terranno le dichiarazioni finali sino alle 22, con probabile via libera al provvedimento poco dopo la mezzanotte. Una ricostruzione confermata dal senatore Luca Ciriani di Fdi al termine della capigruppo.

“Abbiamo abbandonato i lavori della commissione bilancio, dopo sei giorni di prese in giro, di continui rinvii, non abbiamo né discusso né votato un emendamento”, aggiunge Antonio Misiani, capogruppo Pd in Bilancio, parlando di “situazione senza precedenti” e di “umiliazione” per il Parlamento. “Sono state trasmesse a Bruxelles informazioni che noi non abbiamo. Le abbiamo chieste così come abbiamo chiesto l’audizione dell’ufficio parlamentare di bilancio, dell’organismo indipendente che deve supportare il Parlamento nel prendere decisioni”, spiega.

La manovra “è stata stravolta dall’emendamento depositato ieri sera, ma questo – conclude – non conta per il presidente della commissione Bilancio e per una maggioranza che va avanti come uno schiacciasassi, senza mandato al relatore, dritta verso il voto di fiducia. È inaccettabile ed è una situazione che noi non possiamo tollerare”.