E’ in corso nell’Aula della Camera la discussione generale sul ddl anticorruzione. Al dibattito, che si protrarrà per l’intera mattinata, è presente il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.

La votazione sul provvedimento, che è alla Camera in seconda lettura in quanto è stato modificato al Senato rispetto al primo testo, è prevista nel pomeriggio.