Vivevano in quasi 200 nel campo gestito dagli attivisti di Baobab nei pressi della stazione Tiburtina sgomberato questa mattina dalle forze dell’ordine. Portati via i migranti, circa 136, sui pullman della Polizia diretti all’Ufficio immigrazione sono iniziate le operazioni di rimozione delle tende e delle strutture presenti nell’area con l’intervento anche di una ruspa. “È entrata in azione la politica salviniana – commentano gli attivisti – il Campidoglio ha completamente abdicato”.

Video Facebook/9Colonne