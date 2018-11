Sull’account facebook Pasa Anta è stato pubblicato un video diventato virale nel giro di poche ore. “Sul treno della Circumvesuviana di Napoli un ragazzo offende dei pakistani – si spiega nel testo che accompagna il video – e a un certo punto una signora non ce la fa più e reagisce dicendogli anche ‘preferisco che l’Italia diventi loro piuttosto che dei personaggi come te, fascista e razzista‘”.

Il video si interrompe ma chi ha assistito alla scena ne racconta il proseguo: “La signora, davvero coraggiosa, al crescendo di aggressività del tipo in questione, che la minaccia di essere in procinto di sferrargli un pugno, gli dice: “come ti vedo alzare le mani ti scasso l’ombrellone in testa””. E, continua: “Il ragazzo si alza e se ne va imprecando malamente ma si ferma davanti alla porta di uscita, come in attesa. Quando la signora, tre fermate dopo, fa per alzarsi, non si fa nessun problema a prendere l’uscita verso la porta dove sta sostando il tipo”. Pasa Anta spiega anche che un lavoratore straniero ha “scortato” la donna in uscita, assicurandosi che il primo ragazzo non passasse dalle parole ai fatti.

Il gesto della donna non è passato inosservato. Umberto De Gregorio, presidente dell’Eav (la società che gestisce la linea ferroviaria) ha spiegato di aver rintracciato la signora protagonista del video: “Ci ho parlato al telefono e ci incontreremo martedì – ha dichiarato -. Una donna forte, consapevole e soprattutto umana” e ora pensa ad un premio per lei.