Cittadini in piazza per dire basta. “Stop al degrado“, “Tu pisoli, io brontolo”, e cori: “Raggi dimettiti”. A migliaia sono scesi in piazza questa mattina contro il degrado e i tanti problemi della Capitale. “Non abbiamo un sindaco, abbiamo un ologramma”, dicono i manifestanti. “Io l’avevo votata, Virginia Raggi, ma me ne sono pentita”, dice una manifestante. “Dopo due anni e mezzo non ha fatto nulla. E le condizioni di vita di questa città sono disastrose“.