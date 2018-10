“Roma dice basta“. Con questo slogan, lanciato sui social da sei donne autodefinitesi “cattive ragazze”, si sono riuniti in piazza del Campidoglio migliaia di romani in polemica con l’amministrazione di Virginia Raggi. Protestano contro la “grande monnezza“, le buche, la sporcizia, “l’abbandono della città”. “Vogliamo che Roma torni a essere una capitale: inclusiva, vivibile, accogliente, con un’idea di futuro”, spiega il comitato promotore. Il sit-in ha provocato un blocco del traffico nell’ora di punta, con le auto incolonnate fino a piazza Venezia. Numerosi i cartelli ironici: da “Il vento è cambiato e sa di monnezza” a “Raggi, una buca vi inghiottirà”e “Roma (pulita) o morte”. È comparsa anche una ramazza, accompagnata dalla scritta “Oggetto molto utile, forse ancora sconosciuto”. Al centro della protesta anche il tema della sicurezza: “Quante Desirée devono morire per vietare di bere in strada in tutta la città?”, si legge su un cartellone.

Numerosi i cori che chiedono le dimissioni della sindaca, alternati alle note di “Ricominciamo” di Adriano Pappalardo. “La piazza era strapiena, anche le scalinate. C’è stato un grande ricambio e stimiamo siano passate almeno 10mila persone – dice Emma Amiconi una delle sei organizzatrici – Ci rivedremo sicuramente, non in un sit-in ma in un luogo al chiuso, dove ragionare, continuare a lavorare per la città facendo emergere il valore civico di tante esperienze e di tante persone. I cori rivolti alla Raggi? La piazza era composita in questo momento lei è la sindaca e lei è responsabile dello stato delle cose”.

Alla manifestazione non ha aderito ufficialmente alcun partito: in piazza ci sono però anche alcuni esponenti del Pd, come la presidente del I municipio Sabrina Alfonsi, che invita la Raggi a dimettersi: “Non per aver commesso reati, ma per incapacità manifesta“. Tra i partecipanti anche il parlamentare radicale Riccardo Magi che dice: “È una piazza piena di cittadini stufi della retorica di chi governa la città, secondo cui tutto va bene e tutto sta migliorando”. “Mai manifestazione civica così imponente è stata organizzata contro un sindaco. È l’inizio della fine della Raggi”, scrive il verde Angelo Bonelli in un tweet.