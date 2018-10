È incriminato per aver inviato 13 pacchi-bomba diretti, tra gli altri, a Obama, Hilary Clinton e alla Cnn: si chiama Cesar Sayoc Jr, ha 56 anni ed è stato arrestato ieri a Plantation, in Florida. In passato ha lavorato come spogliarellista e ha praticato bodybuilding. Fino al 2015, almeno sui suoi social, nessuna traccia di impegno politico. Da quell’anno in poi, però, le cose sono cambiate e Sayoc Jr è diventato un feroce sostenitore di Donald Trump, nonché elettore del Partito Repubblicano. Prima dell’arresto, l’uomo ha avuto a che fare con la giustizia diverse volte: bancarotta, truffa, furti e crimini legati alla droga.