Gilberto Benetton, fondatore del gruppo imprenditoriale di Ponzano Veneto, è morto a 77 anni dopo una lunga malattia. Era vicepresidente di Edizione, la holding capogruppo, di Autogrill , è consigliere del Gruppo Benetton, di Atlantia, Mediobanca, Pirelli & C. e Allianz. Il 6 settembre, in un’intervista al Corriere della Sera, aveva rotto il silenzio sul crollo del Ponte Morandi a Genova, a 24 giorni dalla tragedia. “Dalle nostre parti – aveva detto – il silenzio è considerato segno di rispetto. Edizione, la nostra holding, ha parlato meno di 48 ore dopo la tragedia, a voce bassa è vero, perché la discrezione fa parte della nostra cultura. Ha però comunicato con parole chiare e inequivocabili un pensiero di cordoglio alle famiglie delle vittime e la vicinanza ai feriti e a tutti coloro che sono stati coinvolti in questo disastro“.