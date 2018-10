Hanno occupato i binari e bloccato i treni per diverse ore. Tensione alla Stazione Centrale di Napoli a causa della protesta dei familiari dei tre napoletani scomparsi in Messico da gennaio e dei quali non si hanno più notizie da oltre otto mesi e mezzo. “Aiutateci perché non ne possiamo più – dicono i famigliari – i responsabili dei rapimenti sono stati individuati ma le istituzioni italiane non fanno pressione per farsi dire che fine hanno fatto i nostri parenti”. Alla fine i reparti mobili della polizia hanno prelevato di peso le donne e le ragazze delle famiglie Russo e Cimmino che si erano stese sui binari della Stazione.