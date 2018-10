I rapinatori che prendono in ostaggio i dipendenti di una banca, i passanti che danno l’allarme e fanno fallire il colpo. È successo a Roma, nel quartiere Portuense, durante un tentativo di rapina alla filiale della Banca popolare di Novara di piazza Augusto Lorenzini. Cinque malviventi armati hanno fatto irruzione indossando maschere e parrucche, passando attraverso un’apertura ricavata scavando da un garage adiacente.

I rapinatori hanno picchiato e disarmato la guardia giurata, dopodiché hanno tentato di entrare nel caveau, senza riuscirci: il direttore, infatti – l’unico a conoscenza dei codici di accesso – ha avuto un malore per lo choc, perdendo i sensi. Nel frattempo gli impiegati venivano minacciati con le armi: alcuni passanti, però, si sono accorti di ciò che stava accadendo e hanno chiamato le forze dell’ordine, facendo scappare i rapinatori, usciti dallo stesso varco che avevano usato per entrare. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato San Paolo e la polizia scientifica per effettuare i rilievi. Alla ricerca dei fuggitivi si è alzato in volo un elicottero.