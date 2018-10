Diverse visioni politiche sulle future elezioni in Europa, per il centrosinistra e la sinistra, tra Chiara Geloni, giornalista e attivista di Liberi e Uguali, e l’esponente del Partito democratico, Sandro Gozi. A Otto e mezzo, su La7, Gozi ha spiegato le ragioni secondo le quali i partiti progressisti, da Tsipras a Macron, dovrebbero allearsi: “Il presidente francese è un nostro punto di riferimento” ha detto. Contraria Geloni, che lo ha stuzzicato: “Perché tu e Renzi non fate come lui? Fondate un partito al centro e smettetela di dividere la sinistra”.

Video La7