Lo scontro in studio, a Otto e mezzo, su La7, è nato dalle parole di Matteo Renzi sul leader laburista Jeremy Corbyn, considerato un leader perdente. “Siete ossessionati da Renzi” ha detto Sandro Gozi, del Partito democratico, alla giornalista e attivista di Leu, Chiara Geloni, che ha replicato: “Perché quando si cita Renzi non mi fai parlare?”. Alla fine è intervenuto il politologo polacco, Jan Zielonka, che ha censurato i due: “Il vostro dibattito non è un buon esempio”.

Video La7