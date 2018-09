“Portare il deficit al 2,4% del Pil non è la rivoluzione del popolo contro i mercati, ma è una manovra irresponsabile che va contro gli interessi di questo Paese”. Così in un video diffuso dal Partito democratico Luigi Marattin commenta il def: “Tenere il deficit al 2.4% per 3 anni significa aumentarlo del 20% rispetto al 2018, far aumentare il debito/Pil di circa 2 punti e mezzo nel 2019, e fargli sfondare quota 140% tra 3 anni. Che genere di pazzi irresponsabili fa cose del genere non mi è dato saperlo”.