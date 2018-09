“Se il Ministro dell’Interno ci aiuta a sbloccare un po’ di fondi potremmo avere più spazzatrici nella nostra città per pulire ancora meglio. Visto che vuole ripulire Napoli, se lui è un fornitore di spazzatrici, c’è uno strumento molto agevole: è anche il Ministro della finanza locale e dell’autonomia quindi inizi a sbloccare quelle gabbie che ci impediscono di acquistare mezzi per avere la città più pulita, per avere più polizia municipale e per poter garantire i servizi. Se intende pulizia etnica, un tema forse a lui più caro, questa è una città che la pensa diversamente. Fino ad ora non abbiamo visto nulla di concreto sulla sicurezza da parte di questo Governo. Se viene per portare più poliziotti e carabinieri gli stringerò la mano. Qui non siamo all’anno zero né in una città fuori controllo”. Così Luigi De Magistris in riferimento all’ultimo annuncio di Salvini che ha dichiarato di voler venire a Napoli per portare ordine e pulizia in alcuni quartieri.