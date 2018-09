Question time infuocato alla camera molto acceso durante l’intervento di Maurizio Lupi (già ministro delle Infrastrutture) nell’interrogazione al Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli sul Ponte di Genova. “Non siamo per niente soddisfatti, perché o lei è un ignorante o in malafede. Noi dovremmo avere un obiettivo comune. Lei ha detto che entro la fine del 2019 il Ponte si sarebbe realizzato. A distanza di un mese e mezzo ci dice in 18-20 si parla di area sbloccata dalle indagini. Ma lei non sapeva che questi mesi dovevano passare’ Non sapeva che era sotto sequestro? A noi interessano i liguri e i genovesi. Scelga lei la strada: ignorante o in malafede”.