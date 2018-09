“Nicola Zingaretti alla guida del Pd? Non credo che vada bene come candidato. La posizione di Nicola sull’accordo col M5s è molto ambigua. Per me è fondamentale dire con chiarezza che non si possono fare accordi con chi non vuole i vaccini. Se comunque vince Zingaretti, non faccio quello che hanno fatto a me, e cioè il fuoco amico”. Sono le parole del senatore Pd, Matteo Renzi, nel corso di Otto e Mezzo, su La7. L’ex leader dem dichiara di aver votato l’europarlamentare Simona Bonafè per la guida del Pd toscano e puntualizza: “Il mio ciclo alla guida del Pd si è chiuso e farò altro, a cominciare dalla Stazione Leopolda dal 19 al 21 ottobre. Farò interventi nelle scuole e iniziative coi giovani”. Antonio Padellaro del Fatto Quotidiano commenta: “Questa scelta di non votare Zingaretti alla guida del Pd porterà Salvini a stravincere”. “E’ abbastanza sorprendente che lei dia al Pd la responsabilità di un accordo tra Salvini e Di Maio con un socio occulto, che è Berlusconi”, ribatte Renzi. “Padronissimi di non fare l’accordo con il M5s” – ribadisce Padellaro – “ma non vi lamentate poi se Salvini stravince”. “Non soltanto non mi lamento” – replica Renzi – “ma faccio anche una battaglia contro Salvini, perché i suoi valori sono antitetici ai miei. Il punto è che Salvini e il M5s vanno d’amore e d’accordo da una vita, come sull’approccio demagogico e sull’immigrazione. Non ve ne siete accorti voi. Io sono orgoglioso di non aver fatto l’accordo col M5s”. Poi lancia un messaggio a Bersani, a D’Alema e a Liberi e Uguali: “Hanno fatto la guerra a me quando ero presidente del Consiglio e quando ero segretario con Gentiloni. A forza di fare la guerra a me, è arrivato Salvini con Di Maio. Hanno fatto la guerra al Matteo sbagliato. Basta con le polemiche interne. Io su questa discussione non apro più bocca. Spero che si capisca che aver fatto la guerra a chi stava facendo politiche di centrosinistra ha portato la sinistra radicale a non contare più niente”.