Debora Serracchiani, durante il question time in aula, attacca il Ministro del Lavoro Luigi Di Maio: “Lei sappia che abbiamo cinque modi diversi per fare un’assunzione complicata a tal punto che forse non si fa più. Ministro non sia sufficiente nel suo difficilissimo lavoro. E provi a pesare le parole. Io le chiedo di vergognarsi delle frasi che ha detto ieri indirizzandole a persone che, le piaccia o no, sono avversari politici ma non nemici. Abbiamo opinioni diverse sul Job Act, abbiamo opinioni completamente diverse ma non mi permetterai mai di utilizzare la parola “assassini” rivolgendomi a lei anche quando penso che crea disoccupazione, anche quando penso che deve smetterla di dare colpe. Inizi a trovare le soluzioni forse non si è accorto che sta governando questo paese”.